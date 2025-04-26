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القوَّات اليمنيَّة تستهدف قاعدةَ نيفاتيمَ الجويةَ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ

26 ابريل 2025 . الساعة 13:47 بتوقيت القدس
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القوَّات اليمنيَّة تستهدف قاعدةَ نيفاتيمَ الجويةَ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ

نفذت القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً استهدفتْ قاعدةَ نيفاتيمَ الجويةَ في منطقةِ النقبِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان صحفي، اليوم السبت، إنها نفذت عملية عسكرية في قاعدة نيفاتيمَ الجويةَ في منطقةِ النقبِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلة، بصاروخٍ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2.

وأوضحت القوات اليمنية، أنّ الصاروخ وصل إلى هدفِه بحمدِ اللهِ وفشلتِ المنظوماتُ الاعتراضيةُ في اعتراضِه.

وأكدت، أنها ستواصلُ التصديَ للعدوانِ الأمريكيِّ ولن تتوقفَ عن تطويرِ قدراتِها العسكريةِ استجابةً لتطوراتِ الموقفِ الميدانيِّ وتعزيزاً لعواملِ الصمودِ ودعماً وإسناداً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلوم.

وشددت القوات اليمنية على أنَّ العملياتِ الدفاعيةَ والإسناديةَ مستمرةٌ بالتوكلِ على اللهِ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ، ورفعِ الحصارِ عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #القوات المسلحة اليمنية

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