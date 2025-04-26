المؤشر الرقمي 2024: الإبادة بالرَّقمنة .. التجسس من الرقاقةِ حتى قطع الإنترنت

أصدر مركز "صدى سوشيال" تقريره السنوي حول واقع الانتهاكات الرقمية التي استهدفت المحتوى الفلسطيني خلال عام 2024، مسلطًا الضوء على تصعيد خطير في محاولات تغييب الرواية الفلسطينية عن الفضاء الرقمي.

أبرز التقرير رصدًا واسعًا لسياسات الحذف، تقييد الوصول، حملات التحريض، ونزع الإنسانية بحق الفلسطينيين، باستخدام أدوات رقمية متطورة، من التلاعب بالخرائط إلى فرض الرقابة بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وثّق التقرير خلال العام أكثر من 25 ألف انتهاك ضد المحتوى الفلسطيني عبر مختلف المنصات الرقمية:

24% عبر فيسبوك

31% عبر إنستغرام

27% عبر تيك توك

12% عبر إكس (تويتر سابقًا)

5% عبر يوتيوب

1% عبر ساوند كلاود

كما رصد التقرير أكثر من 87 ألف منشور تحريضي ضد الفلسطينيين، تصدرتها شخصيات بارزة في حكومة الاحتلال.

وفي استطلاع للرأي أجرته صدى سوشال، تبيّن أن النسبة الأعلى من تقييدات وحذف المحتوى استهدفت منشورات تتعلق بالشهداء الفلسطينيين، الأسرى، العدوان على غزة، والفصائل الفلسطينية.

المصدر / صدى سوشيال