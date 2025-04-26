فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المؤشر الرقمي 2024: الإبادة بالرَّقمنة .. التجسس من الرقاقةِ حتى قطع الإنترنت

وفد قيادة حماس يصل إلى القاهرة لبحث رؤية الحركة في وقف الحرب على غزَّة

انفجار قوي يهز ميناء رجائي في جنوب إيران

محاولات "التَّهجير القسري" تصطدم برفض سكان قطاع غزَّة

قصفٌ متواصل ونسفٌ للمباني.. ليلةٌ دامية جديدة في قطاع غزَّة

تصاعد الانتقادات الإسرائيلية بشأن فعالية الضغط العسكري بغزة

الصِّحَّة بغزَّة: 56 شهيدًا و 108 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

"أتشتم مقاومة تدافع عن بلادٍ لتحريرها؟!".. مرتضى منصور يعلِّق على إساءة عباس للمُقاومة

نشطاء يتداولون فضيحة جديدة لأحد أبناء محمود الهباش برام الله

دعوة أممية للهند وباكستان بضبط النفس وسط تصاعد التوترات الحدودية

المؤشر الرقمي 2024: الإبادة بالرَّقمنة .. التجسس من الرقاقةِ حتى قطع الإنترنت

26 ابريل 2025 . الساعة 13:41 بتوقيت القدس
...
المؤشر الرقمي 2024: الإبادة بالرَّقمنة .. التجسس من الرقاقةِ حتى قطع الإنترنت

أصدر مركز "صدى سوشيال" تقريره السنوي حول واقع الانتهاكات الرقمية التي استهدفت المحتوى الفلسطيني خلال عام 2024، مسلطًا الضوء على تصعيد خطير في محاولات تغييب الرواية الفلسطينية عن الفضاء الرقمي.

أبرز التقرير رصدًا واسعًا لسياسات الحذف، تقييد الوصول، حملات التحريض، ونزع الإنسانية بحق الفلسطينيين، باستخدام أدوات رقمية متطورة، من التلاعب بالخرائط إلى فرض الرقابة بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وثّق التقرير خلال العام أكثر من 25 ألف انتهاك ضد المحتوى الفلسطيني عبر مختلف المنصات الرقمية:

  • 24% عبر فيسبوك
  • 31% عبر إنستغرام
  • 27% عبر تيك توك
  • 12% عبر إكس (تويتر سابقًا)
  • 5% عبر يوتيوب
  • 1% عبر ساوند كلاود

كما رصد التقرير أكثر من 87 ألف منشور تحريضي ضد الفلسطينيين، تصدرتها شخصيات بارزة في حكومة الاحتلال.

وفي استطلاع للرأي أجرته صدى سوشال، تبيّن أن النسبة الأعلى من تقييدات وحذف المحتوى استهدفت منشورات تتعلق بالشهداء الفلسطينيين، الأسرى، العدوان على غزة، والفصائل الفلسطينية.

المصدر / صدى سوشيال
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #الانتهاكات الرقمية #الإبادة الرقمية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة