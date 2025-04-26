فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وفد قيادة حماس يصل إلى القاهرة لبحث رؤية الحركة في وقف الحرب على غزَّة

انفجار قوي يهز ميناء رجائي في جنوب إيران

محاولات "التَّهجير القسري" تصطدم برفض سكان قطاع غزَّة

قصفٌ متواصل ونسفٌ للمباني.. ليلةٌ دامية جديدة في قطاع غزَّة

تصاعد الانتقادات الإسرائيلية بشأن فعالية الضغط العسكري بغزة

الصِّحَّة بغزَّة: 56 شهيدًا و 108 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

"أتشتم مقاومة تدافع عن بلادٍ لتحريرها؟!".. مرتضى منصور يعلِّق على إساءة عباس للمُقاومة

نشطاء يتداولون فضيحة جديدة لأحد أبناء محمود الهباش برام الله

دعوة أممية للهند وباكستان بضبط النفس وسط تصاعد التوترات الحدودية

الأمراض تطرق أبواب الخيام: نازحو غزَّة في مواجهة الذباب والتيفوئيد

الصِّحَّة بغزَّة: 56 شهيدًا و 108 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

26 ابريل 2025 . الساعة 12:56 بتوقيت القدس
...
الصِّحَّة بغزَّة: 56 شهيدًا و 108 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصّحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 56 شهيدًا (منهم 7 شهداء انتشال)، و 108 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,111 شهيدًا، 5,483 إصابةً.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 51,495 شهيدًا و 117,524 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصّحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة