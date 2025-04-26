الصِّحَّة بغزَّة: 56 شهيدًا و 108 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصّحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 56 شهيدًا (منهم 7 شهداء انتشال)، و 108 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,111 شهيدًا، 5,483 إصابةً.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 51,495 شهيدًا و 117,524 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصّحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.





المصدر / فلسطين أون لاين