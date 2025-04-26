فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

انفجار قوي يهز ميناء رجائي في جنوب إيران

محاولات "التَّهجير القسري" تصطدم برفض سكان قطاع غزَّة

وفد قيادة حماس يصل إلى القاهرة لبحث رؤية الحركة في وقف الحرب على غزَّة

تصاعد الانتقادات الإسرائيلية بشأن فعالية الضغط العسكري بغزة

"استكمالًا لكمين كسر السَّيف".. كتائب القسَّام تبثُّ مشاهد قنص جنود الاحتلال في بيت حانون

"أتشتم مقاومة تدافع عن بلادٍ لتحريرها؟!".. مرتضى منصور يعلِّق على إساءة عباس للمُقاومة

نشطاء يتداولون فضيحة جديدة لأحد أبناء محمود الهباش برام الله

دعوة أممية للهند وباكستان بضبط النفس وسط تصاعد التوترات الحدودية

الأمراض تطرق أبواب الخيام: نازحو غزَّة في مواجهة الذباب والتيفوئيد

لازاريني: الأطفال يتضورون جوعًا في غزَّة بسبب سياسة التَّجويع "الإسرائيلية"

وسط غموض حول أسبابه

بالفيديو انفجار قوي يهز ميناء رجائي في جنوب إيران

26 ابريل 2025 . الساعة 13:13 بتوقيت القدس
...
انفجار قوي يهز ميناء رجائي في جنوب إيران

شهد ميناء رجائي، أحد أكبر الموانئ في جنوب إيران، صباح اليوم السبت انفجارًا عنيفًا، وسط تضارب المعلومات بشأن أسبابه وخلفياته.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد سُمع دوي الانفجار في أنحاء واسعة من مدينة بندر عباس، فيما تصاعدت أعمدة الدخان الكثيف من موقع الحادث، كما أظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مسؤول في الهلال الأحمر بمحافظة هرمزجان إن فرق الطوارئ توجهت إلى مكان الانفجار، مشيرًا إلى أن التقييمات الأولية جارية لمعرفة السبب، دون تقديم تفاصيل إضافية.

من جهتها، أفادت وكالة "تسنيم" القريبة من الحرس الثوري أن الحادث نجم عن انفجار خزان وقود داخل الميناء، مضيفة أن الأنشطة الملاحية توقفت مؤقتًا لضمان السيطرة على الموقف وإتاحة المجال أمام فرق الإغاثة للعمل.

وأكدت الوكالة أن حجم الأضرار المادية كبير، في حين لم تُعرف بعد حصيلة الإصابات أو الخسائر البشرية، نظرًا لاستمرار عمليات الإنقاذ والتقييم في الموقع.

أما وكالة "فارس"، فقد نقلت عن شهود أن قوة الانفجار كانت شديدة، بحيث شعر بها السكان في بندر عباس وحتى جزيرة قشم المجاورة.

ولا تزال السلطات تواصل تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وسط حالة من التأهب والاستنفار الأمني في المنطقة.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#إيران #انفجار #ميناء رجائي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة