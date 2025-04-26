انفجار قوي يهز ميناء رجائي في جنوب إيران

شهد ميناء رجائي، أحد أكبر الموانئ في جنوب إيران، صباح اليوم السبت انفجارًا عنيفًا، وسط تضارب المعلومات بشأن أسبابه وخلفياته.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد سُمع دوي الانفجار في أنحاء واسعة من مدينة بندر عباس، فيما تصاعدت أعمدة الدخان الكثيف من موقع الحادث، كما أظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مسؤول في الهلال الأحمر بمحافظة هرمزجان إن فرق الطوارئ توجهت إلى مكان الانفجار، مشيرًا إلى أن التقييمات الأولية جارية لمعرفة السبب، دون تقديم تفاصيل إضافية.

فیلمبردار بندرعباسی حاضر در صحنه، تاکید دارد انفجار در بندر رجایی ناشی از حمله موشکی است.#انفجار_بندرعباس pic.twitter.com/M0OGZJrfSg — داریوش معمار (@darushmemar) April 26, 2025

من جهتها، أفادت وكالة "تسنيم" القريبة من الحرس الثوري أن الحادث نجم عن انفجار خزان وقود داخل الميناء، مضيفة أن الأنشطة الملاحية توقفت مؤقتًا لضمان السيطرة على الموقف وإتاحة المجال أمام فرق الإغاثة للعمل.

وأكدت الوكالة أن حجم الأضرار المادية كبير، في حين لم تُعرف بعد حصيلة الإصابات أو الخسائر البشرية، نظرًا لاستمرار عمليات الإنقاذ والتقييم في الموقع.

أما وكالة "فارس"، فقد نقلت عن شهود أن قوة الانفجار كانت شديدة، بحيث شعر بها السكان في بندر عباس وحتى جزيرة قشم المجاورة.

ولا تزال السلطات تواصل تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وسط حالة من التأهب والاستنفار الأمني في المنطقة.

المصدر / وكالات