"استكمالًا لكمين كسر السَّيف".. كتائب القسَّام تبثُّ مشاهد قنص جنود الاحتلال في بيت حانون

بثَّت كتائب الشَّهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد جديدة لـ"كمين كسر السيف"، تظهر فيه قنص عدد من جنود وضباط العدو ببندقية "الغول" القسامية على شارع العودة شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في مقطع الفيديو، إنه "استكمالًا لكمين كسر السيف، نفّذ مجاهدونا عمليات قنص مزدوجة ببنادق الغول القسامية لضباط وجنود العدو في إحدى المواقع المستحدثة شرق بيت حانون".

وأضافت، أنّ "المجاهدين استهدفوا معدات عسكرية "بواقر عسكرية" بعدد من قذائف الدروع"، مشيرةً إلى أنّ عمليات القنص الرابعة لم يتم تصويرها.

وقبل ذلك، اعترف "جيش الاحتلال"، بمقتل سائق دبابة إسرائيلي" وإصابة ثلاثة آخرين بجراح، بينهم اثنان في حالة خطيرة، في عملية قنص وهجوم بصاروخ مضادّ للدروع استهدفت قوة مدرعة تابعة لجيش الاحتلال في المنطقة العازلة شمال قطاع غزة، صباح يوم الخميس.

وأعلن جيش الاحتلال، تحت بند "سمح بالنشر"، أن الجندي القتيل هو الرقيب أول آساف كافري، ويبلغ من العمر 26 عامًا، سائق دبابة في الكتيبة 79. وبحسب بيان جيش الاحتلال فإن ضابطًا من وحدة "يهلوم" الهندسية الخاصة، أصيب، بالإضافة لجندي احتياط من نفس الكتيبة، بجراح خطيرة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.



ويوم الإثنين، بثَّت كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد نوعيَّة من كمين "كسر السيف" المركب الذي نفّذته ضد قوات الاحتلال قرب السياج الفاصل شرقي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري مقتضب عبر منصة تليجرام، إن مقاتليها استهدفوا جيبا عسكريا من نوع "storm" يتبع لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة بقذيفة مضادة للدروع وأوقعوا فيهم إصابات محققة.

وأضافت: "فور وصول قوة الإسناد التي هرعت للإنقاذ تم استهدافها بعبوة تلفزيونية 3 مضادة للأفراد وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".





المصدر / فلسطين أون لاين