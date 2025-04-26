"أتشتم مقاومة تدافع عن بلادٍ لتحريرها؟!".. مرتضى منصور يعلِّق على إساءة عباس للمُقاومة

لا تزال شتائم رئيس السلطة محمود عباس الموجهة ضد المقاومة الفلسطينية؛ خلال خطابه بالمجلس المركزي؛ تثير موجات سخط متعددة؛ كان آخرها المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس نادي الزمالك سابقا والمحامي المعروف بمصر.

ورد منصور بالقول: "لو قلت لك أنك ابن ستة وستين كلب حتزعل؟!"؛ مضيفا: "هذا الرجل يشتم مقاومة تقاتل وتدافع من أجل تحرير بلاده؟!"

وتابع منصور في كلمة له أمام الإعلاميين: "الضفة عندك هناك لا يوجد فيها حماس؛ لماذا تقتل إسرائيل يوميا العشرات وتصادر الأرض هناك؟!"

وأكمل يقول: "أن أوافق أن تسلم حماس سلاحها بشرط؛ أن يخلع نتنياهو ملابسه؛ والمقاومة مش مقبول منها تسلم سلاحها؛ فالاحتلال سيستبيح كل شيء إذا ما حصل ذلك".

مرتضى منصور يفتح النار على ابو مازن.



🤕 pic.twitter.com/Qqq7LFeKBL — Hanzala (@Hanzpal2) April 25, 2025

وأمس الأربعاء، بدأ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اجتماع المجلس المركزي، بمهاجمة حركة المقاومة الإسلامية حماس، ومطالبتها بتسليم أسرى الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وعقد المجلس المركزي الفلسطيني، دورته الـ 32 في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، في ظل مقاطعة كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية، يومي 23 و24 نيسان/ أبريل، لبحث قضايا "مصيرية"، منها مسألة اختيار نائب لرئيس منظمة التحرير.

المصدر / وكالات