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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم السبت 26 أبريل 2025

26 ابريل 2025 . الساعة 09:28 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم السبت 26 أبريل 2025

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم السبت 26 أبريل 2025،  انخفاضاً طفيفاً آخر على درجات الحرارة والتي تصبح أقل من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائماً جزئياً وربيعياً لطيفاً خلال ساعات النهار وتنشط الرياح، وبارداً نسبياً إلى بارد خاصة فوق الجبال خلال ساعات المساء والليل.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا يوجد فرصة لسقوط أمطار.

- الأجواء نهاراً: ربيعية لطيفة وغائمة جزئياً.

- الأجواء ليلًا: باردة نسبياً.

- سرعة الرياح: خفيفة وتنشط على فترات.

والله تعالى أعلى وأعلم.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طقس فلسطين #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #الحالة الجوية #طوفان الأقصى

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