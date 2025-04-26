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"عقب إطلاق صاروخ يمني".. صافرات الإنذار تدوي في الأراضي الفلسطينية المُحتلَّة

26 ابريل 2025 . الساعة 09:03 بتوقيت القدس
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"عقب إطلاق صاروخ يمني".. صافرات الإنذار تدوي في الأراضي الفلسطينية المُحتلَّة

دوت صفارات الإنذار، فجر اليوم السبت، في عدة مناطق واسعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وقال "جيش الاحتلال، إن صاروخا أطلق من اليمن على "إسرائيل"، زاعمًا أنه تم اعتراضه من قبل أنظمة الدفاع الجوي.

وذكرت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، أنه تم تعليق الرحلات الجوية في مطار "بن غوريون" في أعقاب تحذيرات من إطلاق صاروخ من اليمن.

وتشنّ اليمن، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، هجمات بالصواريخ الباليستية والطيران المسيّر والزوارق البحرية ضد السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، كما تستهدف مواقع إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة رداً على حرب الإبادة المستمرة في غزة.

وعلى خلفية ذلك، تشن الولايات المتحدة عمليات عسكرية وغارات جوية في اليمن، منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، بعد أوامر من الرئيس دونالد ترامب بتنفيذ هجوم على "أنصار الله".
 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #اليمن تقصف تل أبيب

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