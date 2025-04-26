"الأغذية العالمي" يُعلن نفاد مخزوناته الغذائية في غزَّة

أعلن برنامج الأغذية العالمي نفاد مخزوناته الغذائية في غزة، بسبب استمرار إغلاق الاحتلال المعابر المؤدية إلى القطاع.

وحذّر البرنامج العالمي، من اضطراره إلى وقف أنشطته الأساسية ما لم يتم إدخال المساعدات إلى قطاع غزَّة.

وأكد، أن كل مخزوناته الغذائية المخصصة للأسر في غزة نفدت، موضحًا أنه سلم أمس الجمعة آخر ما تبقى من مخزوناته الغذائية إلى المطابخ التي تعد وجبات ساخنة للسكان.

وتوقَّع أن ينفد الطعام لدى هذه المطابخ تماما في الأيام المقبلة، لافتا إلى أنه لم يدخل القطاع أية إمدادات إنسانية أو تجارية منذ أكثر من سبعة أسابيع لاستمرار إغلاق جميع المعابر الحدودية الرئيسية، لتتعرض غزة بذلك لأطول فترة إغلاق على الإطلاق.

وأمس الجمعة، حذّر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الجمعة، من استمرار تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بشكل متسارع ومخيف، في ظل مواصلة الاحتلال "الإسرائيلي" فرض حصار خانق، وتعمده إغلاق المعابر بشكل كامل، ومنع دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية منذ 55 يوماً متواصلة، ما أدى إلى تفشي المجاعة على نطاق واسع، ووضع أكثر من 2.4 مليون إنسان في مواجهة خطر الموت جوعاً.

وأوضح المكتب الحكومي في بيان صحفي، أنّ المجاعة اليوم لم تعد مجرد تهديد، بل أصبحت واقعاً مريراً، إذ سُجلت 52 حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، من بينهم 50 طفلاً، في واحدة من أبشع صور القتل الجماعي البطيء.

وقال، إنّ "أكثر من 60,000 طفل يعانون من سوء تغذية حاد، فيما يشتكي أكثر من مليون طفل من الجوع اليومي الذي تسبب بالهزال وسوء البنية الجسمية وأصبحوا في بؤرة الخطر، فيما أُجبرت آلاف الأسر الفلسطينية على مواجهة الموت جوعاً بعد عجزها عن توفير وجبة واحدة لأبنائها".

وفي مطلع الشهر الجاري، أكد رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة عبد الناصر العجرمي، أنّ جميع المخابز في قطاع غزة أُغلقت بسبب نفاد الدقيق والسولار، جرّاء حصار الاحتلال المتواصل وإغلاقه كافة المعابر، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والسولار.

وفي وقت سابق، أفادت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية، أن الاحتلال الإسرائيلي رفض 40 من 49 طلبًا لتنسيق تقديم مساعدات إنسانية لغزة.

وأوضحت المفوضية الأممية، عبر "إكس"، أن سلطات الاحتلال رفضت 40 من 49 طلبا لمنظمات إنسانية لتنسيق تحركها مع "إسرائيل" بين 18 و24 مارس/آذار الماضي.

وأشارت إلى عرقلة مهام أساسية، مثل جمع إمدادات ضرورية أو تزويد مخابز غزة بالوقود.

وأكد مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" أن قرار الحكومة الإسرائيلية بحظر دخول المساعدات الإنسانية وأي إمدادات أخرى عبر جميع المعابر البرية إلى غزة هو أطول إغلاق من نوعه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، محذراً من أن "المكاسب التي تحققت خلال وقف إطلاق النار لدعم الناجين قد انتكست".

المصدر / فلسطين أون لاين