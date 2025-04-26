النونو: ذاهبون إلى القاهرة لمناقشة رؤية الحركة في إنهاء الحرب على غزَّة

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، طاهر النونو، إن قيادة الحركة متوجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث ومناقشة رؤية الحركة فيما يتعلق بإنهاء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وأكد النونو في تصريحات صحفية، أمس الجمعة، أن الحركة جادة في إنها الحرب ومستعدة للبدء فوراً بمفاوضات الرزمة الشاملة وإطلاق سراح كل الأسرى لديها مقابل عددٍ متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين وانسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة وبدء إعادة الإعمار ورفع الحصار.

وأشار إلى أن حماس وكل فصائل المقاومة في قطاع غزة حرصت على وقف العدوان الهمجي وحربِ الإبادة على القطاع، وعمِلت على مدى أكثرَ من عام ونصف من المفاوضات المُضنية لتحقيق هذا الهدف، حتى وصلت لاتفاق السابع عشر من يناير بمراحله الثلاث.

وأوضح، أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وحكومته المتطرفة هم من انقلب على الاتفاق قبل انتهاء المرحلة الأولى منه، ليعود الوسطاءُ للتواصل مع الحركة لإيجاد مخرجٍ من الأزمةِ التي افتعلها نتنياهو وحكومتُه"، لافتًا إلى أنّ الحركة وفصائل المقاومة وافقت على مقترحهم نهايةَ شهرِ رمضان، رغم قناعة الحركة بأنّ "نتنياهو" مصرُّ على استمرار الحربِ والعدوانِ لحمايةِ مستقبلِه السياسي، الأمرُ الذي تأكد بعدما رفض "نتنياهو" مقترحَ الوسطاء الذي وافقت المقاومة عليه.

وشدد على أن سلاح المقاومة لا في غزة ولا غيرها مطروح للتفاوض، مؤكدًا أن سلاح المقاومة سيبقى في أيديها طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين.

كما استنكر النونو ألفاظ رئيس السلطة محمود عباس، التي أطلقها بحق المقاومة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، مشيراً إلى أنها لا تليق بنضال المقاومة الفلسطينية.

وأكد أن "عباس" فاقد الأهلية لقيادة الشعب الفلسطيني، فتصريحاته ومواقفه الأخيرة كرست الانقسام الفلسطيني بدلاً من قيامه بتوحيد الصف أمام الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه الشرس على الشعب الفلسطيني.

المصدر / وكالات