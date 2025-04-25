القرا: جبهات مفتوحة بين غزة و"تل أبيب".. والأسبوع الحاسم يقترب

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إياد القرا إن المقاومة الفلسطينية تخوض معركة مركبة مع الاحتلال الإسرائيلي على عدة جبهات رئيسية، تتقاطع فيها التطورات الميدانية مع الحراك السياسي الإقليمي والدولي.

وأوضح القرا أن الاشتباكات العنيفة تتواصل في رفح وحي الزيتون، حيث يسقط قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال، في ظل تأكيدات الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن مقاتلي المقاومة ينفذون كمائن محكمة ويوجهون ضربات موجعة للعدو.

وأضاف القرا أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعاني من تصاعد الخلافات بين تيارات اليمين، وسط انتقادات لأداء رئيس الأركان إيال زامير الذي لم ينجح -حتى الآن- في تحقيق اختراق ميداني حاسم، بالتزامن مع تصاعد القلق الشعبي من حجم الخسائر البشرية في صفوف الجيش.

وفيما يتعلق بالمسار السياسي، أشار القرا إلى أن المحادثات تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يلتقي رئيس الموساد بمسؤولين قطريين، في الوقت الذي وصلت فيه وفود من حركة حماس إلى القاهرة لمناقشة المقترح المصري المعدل لوقف إطلاق النار.

وختم القرا تحليله بالقول إن هذا الأسبوع يُعد مفصليًا، فإما التوصل إلى اتفاق يضع حدًا للحرب ويضمن الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية، أو انزلاق المنطقة نحو موجة جديدة من التصعيد والجرائم في ظل استمرار الاحتلال بالهروب إلى الأمام.

ويوم أمس الخميس، وصل رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، ديدي برنيع، إلى العاصمة القطرية الدوحة في أول زيارة له منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

ومن المقرر أن يلتقي برنيع خلال الزيارة مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث سبل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس وقضايا أخرى هامة.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن طائرة رئيس الموساد قد وصلت إلى الدوحة، حيث يتوقع أن يناقش برنيع خلال اللقاء مع المسؤولين القطريين كيفية إتمام صفقة التبادل في وقت يشهد فيه هذا الملف ضغوطًا متزايدة من أطراف دولية وإقليمية.

وتأتي هذه الزيارة بعد غياب دام أكثر من ثلاثة أشهر منذ آخر تحرك مباشر من برنيع في ملف الأسرى، وهي الأولى له إلى قطر منذ إبرام صفقة التبادل الأخيرة في 17 يناير/كانون الثاني الماضي.