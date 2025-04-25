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أبو عبيدة: مجاهدونا يواصلون المعارك البطوليَّة ويعدُّون الكمائن لإيقاع العدوِّ في مقتل

25 ابريل 2025 . الساعة 17:34 بتوقيت القدس
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أبو عبيدة: مجاهدونا يواصلون المعارك البطوليَّة ويعدُّون الكمائن لإيقاع العدوِّ في مقتل
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أن المجاهدين لا يزالون يخوضون معارك بطولية في مختلف مناطق قطاع غزة، وينفذون كمائن محكمة ويتربصون بقوات الاحتلال لإيقاعها في مقتلة محققة، في المكان والتوقيت والطريقة التي يختارونها.

وقال أبو عبيدة في تصريح مقتضب، اليوم الخميس، إن ما يسطره المجاهدون من بطولات على امتداد الجبهة، من بيت حانون شمالًا إلى رفح جنوبًا، يمثل "مفخرةً ومعجزةً عسكريةً"، معتبرًا ذلك "حجة على كل شباب الأمة وقواها الحية".

وأكد أن المجاهدين في العقد القتالية والكمائن الدفاعية "جاهزون للمواجهة" وأنهم قد "تبايعوا على الثبات حتى النصر أو الشهادة"، في إشارة إلى الاستعداد التام لمواصلة القتال رغم شراسة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

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#غزة #القسام #ابو عبيدة

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