استشهاد فتى برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة سالم قرب نابلس

متابعة/ فلسطين أون لاين

استُشهد الفتى عبد الخالق مصعب جبور (17 عامًا)، اليوم الجمعة، متأثرًا بجراحه الحرجة التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لبلدة سالم شرقي نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وكانت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني قد أفادت بإصابة الشاب برصاص حي في منطقة الصدر، وأجرت له عملية إنعاش ميداني قبل نقله إلى المستشفى، حيث أُعلن لاحقًا عن استشهاده، وذلك في إطار العدوان المتواصل.

وفي وقت سابق اليوم، اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، 7 أشخاص على الأقل من عدة بلدات شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما اقتحم آلاف المستوطنين خلال الليل بلدة كفل حارس بمحافظة سلفيت تحت حماية الجيش.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية على غزة؛ صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 956 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.