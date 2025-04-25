استكمالًا لـ "كمين كسر السيف"... القسَّام تعلن قنص 4 ضبَّاط وجنود "إسرائيليِّين" شرق بيت حانون

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، عن تنفيذ عملية قنص استهدفت جنود وضباط في جيش الاحتلال، شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب، "استكمالاً لكمين "كسر السيف" .. قنصنا أمس 4 من جنود وضباط جيش الاحتلال، وأوقعناهم بين قتيل وجريح على شارع العودة شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأشارت القسام، إلى إن العملية تأتي "استكمالاً لكمين كسر السيف"، مشيرة إلى أن الاستهداف وقع على شارع العودة، وأسفر عن وقوع الجنود "بين قتيل وجريح".

وقبل ذلك، اعترف "جيش الاحتلال"، بمقتل سائق دبابة إسرائيلي" وإصابة ثلاثة آخرين بجراح، بينهم اثنان في حالة خطيرة، في عملية قنص وهجوم بصاروخ مضادّ للدروع استهدفت قوة مدرعة تابعة لجيش الاحتلال في المنطقة العازلة شمال قطاع غزة، صباح أمس الخميس.

وأعلن جيش الاحتلال، تحت بند "سمح بالنشر"، أن الجندي القتيل هو الرقيب أول آساف كافري، ويبلغ من العمر 26 عامًا، سائق دبابة في الكتيبة 79.

وبحسب بيان جيش الاحتلال فإن ضابطًا من وحدة "يهلوم" الهندسية الخاصة، أصيب، بالإضافة لجندي احتياط من نفس الكتيبة، بجراح خطيرة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت قناة "حدشوت حموت" أن الحادثة وقعت في نفس النقطة التي شهدت مقتل الجندي النصاصرة الأسبوع الماضي، ما يثير تساؤلات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية حول أسباب تكرار العمليات في مواقع سبق وأن سُجلت فيها خسائر كبيرة.

ويم الإثنين، بثَّت كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد نوعيَّة من كمين "كسر السيف" المركب الذي نفّذته ضد قوات الاحتلال قرب السياج الفاصل شرقي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري مقتضب عبر منصة تليجرام، إن مقاتليها استهدفوا جيبا عسكريا من نوع "storm" يتبع لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة بقذيفة مضادة للدروع وأوقعوا فيهم إصابات محققة.

وأضافت: "فور وصول قوة الإسناد التي هرعت للإنقاذ تم استهدافها بعبوة تلفزيونية 3 مضادة للأفراد وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".