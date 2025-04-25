"صفعةٌ جديدة".. استطلاع يكشف عدد المقاعد التي سيحصدها معسكر نتنياهو لو جرت انتخابات اليوم

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" العبرية، نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن ائتلاف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عاجز عن تشكيل حكومة في حال جرت الانتخابات اليوم؛ إذ لا يحصد سوى 51 مقعدًا من أصل 120، بينما تظفر المعارضة بـ69 مقعدًا، دون احتساب الأحزاب العربية ضمن هذا المعسكر.

وبحسب نتائج الاستطلاع، يحصل حزب الليكود بقيادة نتنياهو على 23 مقعدًا (مقابل 22 في الاستطلاع السابق)، فيما يحافظ حزب "الديمقراطيين" الذي يقوده يائير غولان على 17 مقعدًا.

كما يحصل حزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان على 15 مقعدًا (مقابل 17 سابقًا)، ويتساوى مع "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس الذي يحصل كذلك على 15 مقعدًا، بينما يحصد حزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد 12 مقعدًا (مقابل 11 سابقًا).

أما حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير فيبقى عند 11 مقعدًا (نفس النتيجة التي حققها في الاستطلاع السابق للصحيفة)، ويحافظ حزب "شاس" الحريدي على 10 مقاعد، في حين تحصل "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد.

وبحسب الاستطلاع، يحصل تحالف الجبهة مع العربية للتغيير على 5 مقاعد، وكذلك القائمة الموحدة؛ في حين يفشل حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش، في تجاوز نسبة الحسم (3.25% من أصوات الناخبين) ويحصل على 2.9% فقط من الأصوات.

وأشار الاستطلاع إلى تراجع كبير في ثقة الجمهور برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو؛ إذ عبّر 58% من المشاركين عن عدم ثقتهم به: 42% قالوا إنهم لا يثقون به إطلاقًا، و16% أعربوا عن ثقة ضئيلة، مقابل 36% فقط ممن يثقون به، و6% لم يحسموا موقفهم. كما تبيّن أن 94% من ناخبي المعارضة لا يثقون بنتنياهو، في حين قال 84% من ناخبي الائتلاف إنهم يثقون به.

أما بشأن الصراع الأخير بين نتنياهو ورئيس الشاباك رونين بار؛ رأى 52% أن هذا الخلاف يضرّ بالجهاز الأمني، في حين اعتبر 11% أنه يفيده، و17% قالوا إنه لا يؤثر، بينما أجاب 20% بأنهم لا يعرفون.

وفي سيناريو افتراضي طرحه الاستطلاع حول إمكانية تأسيس حزب جديد يقوده رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت دون تغيير تركيبة بقية الأحزاب؛ أظهرت النتائج أن الحزب الجديد يمكنه حصد 26 مقعدًا، متقدمًا على الليكود الذي يتراجع إلى 20 مقعدًا. أما "الديمقراطيون" فيحصلون على 12 مقعدًا، و"يسرائيل بيتينو" و"عوتسما يهوديت" على 10 لكل منهما، و"شاس" و"ييش عتيد" بـ9 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" وغانتس بـ7 مقاعد، و"تحالف الجبهة والعربية للتغيير" و"القائمة الموحدة" بـ5 مقاعد لكل منهما.

ويُذكر أن الاستطلاع أُجري يومي 23 و24 نيسان/ أبريل 2025، وشارك فيه 500 شخص يمثلون عينة تمثيلية من السكان البالغين في "إسرائيل"، من اليهود والعرب، بهامش خطأ يصل إلى ±4.4%.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات