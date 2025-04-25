"محررون مبعدون ": نهج المُقاومة هو الوحيد القادر على انتزاع حريتنا

قالت اللجنة العليا للأسرى المحررين المبعدين للقاهرة على أن نهج المقاومة هو النهج الوحيد القادر على انتزاع حرية الأسرى وتحقيق كرامة شعبنا.

وأكد الأسرى المحررين المبعدين في بيان صحفي أمس، على الرفض القاطع لأي إساءة أو تشكيك في صوابية خيار المقاومة، معتبرة أن ذلك الخيار الذي أثمر حرية هذه الكوكبة من الأسرى، وعلى رأسهم قادة كتائب شهداء الأقصى، ونبشر بقية الأسرى بأن موعد حريتهم آت لا ريب فيه، فشمس الحرية لا بد أن تشرق.

وأعربت اللجنة العليا للأسرى المحررين المبعدين عن شكرها العميق والامتنان الكبير لكل السواعد المباركة التي أسهمت في صناعة هذا النصر، ونعيد التأكيد على أن ثمن الأسرى الإسرائيليين لا يقابل إلا بحرية أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال، فهذا هو المقابل الطبيعي والعادل.

وتابعت" لقد صدمنا، كما صدم كل الأحرار، من لغة السب والشتم التي وردت في اجتماع المجلس المركزي، في وقت كان يُفترض أن يكون فيه الخطاب وحدوياً جامعاً، يليق بتضحيات وآلام هذا الشعب العظيم".

وشددت اللجنة على أن الوحدة الوطنية يجب أن تكون الأساس والركيزة لأي اجتماع أو حوار فلسطيني، بعيدًا عن محاولات بث الفرقة والانقسام.

المصدر / فلسطين أون لاين