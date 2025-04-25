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الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

25 ابريل 2025 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
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الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. 

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من بلدة قفين شمال طولكرم، وهم: لؤي هرشة، ومحمد ناجح هرشة، ومحمد علاء هرشة، ورشيد بيقاوي بعد مداهمة منازلهم في البلدة.

وفي مدينة قلقيلية، اقتحمت القوات المدينة من مدخلها الشرقي، وداهمت منازل المواطنين: مارغريت الراعي، سامح الشوبكي، حسن ملحم، صابر وهاني جدوع، وسام نصورة، ميسرة عفانة، عمرو خضر، يونس حوراني، يوسف العيلة، عبد الله ولويل.

وأوضحت المصادر أن القوات فتشت منازل المواطنين، وحققت معهم ميدانيًا ثم أفرجت عنهم بعد احتجازهم لنحو ساعتين.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وداهمت شارعي فطاير والتعاون في المدينة، وعددا من المنازل وفتشها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

 

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات خاصة من جيش الاحتلال شابين من شارع حزما شمال شرقي المدينة.

المصدر / وكالات
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#اقتحام نابلس #اعتقالات في الضفة

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