غضبٌ "إسرائيلي" عقب رفض الجنائيَّة الدَّوليَّة تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت

أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به "إسرائيل" لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".

وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".

وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به "إسرائيل" لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك ضمن حكم أصدرته المحكمة، بشأن الاستئناف الإسرائيلي ضد قرار الدائرة التمهيدية الأولى الذي قضى برفض طعن إسرائيل في اختصاص المحكمة باعتباره سابقًا لأوانه.

وفي تفاصيل الحكم، خلصت دائرة الاستئناف إلى أن القرار المطعون فيه يتصل باختصاص المحكمة ويستند إليه، وبالتالي تم قبول الاستئناف شكليًا، وفق النظام الأساسي.

كما رأت المحكمة أن الدائرة التمهيدية ارتكبت “خطأً قانونيًا” عندما امتنعت عن النظر في حجة "إسرائيل" بشأن حقها في الطعن على الاختصاص، ما دفع المحكمة لنقض القرار وإعادة القضية للنظر من جديد.

ورغم قبول الاستئناف شكليًا، أكدت المحكمة أن طلب وقف تنفيذ مذكرتي الاعتقال لم يعد ذا جدوى في هذه المرحلة، كما رفضت المحكمة، بأغلبية الأصوات، استئناف إسرائيل ضد قرار سابق رفض طلبها إصدار إشعار جديد من مكتب الادعاء، معتبرة أن القرار لا يندرج ضمن ما يمكن استئنافه وفقًا للنظام الأساسي.

وتألفت هيئة الاستئناف من القاضية توموكو أكانه (رئيسة)، والقاضية لوز ديل كارمن، والقاضية سولومي بالونجي بوسا، والقاضي جوتشا لوردكيبانيدزه، والقاضي إردينيبالسورين دامدين، حيث عبّرت القاضيتان كارانتزا وبوسا عن معارضتهما لقرار الأغلبية في جزء من الحكم.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.

المصدر / وكالات