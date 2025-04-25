تطورات حرب "الإبادة الجماعيَّة".. شهداء ومصابون في مجازر الاحتلال المُتواصلة على غزَّة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 18 مارس/ آذار الماضي، استئناف حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، بعد خرقه اتفاق وقف إطلاق النار، وارتكابه مجازر دامية بحق المواطنين مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، ومشددًا حصاره الخانق على القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 51,355 شهيدًا و117,248 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت: 1,978 شهيدًا و5,207 إصابات.

وقال مدير مستشفى الأطفال في مجمع ناصر الطبي، إنّ قطاع غزة دخل المرحلة الخامسة من سوء التغذية، وهي الأشد والأخطر وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن هناك كارثة صحية غير مسبوقة تهدد حياة آلاف الأطفال في القطاع، مشيرًا إلى أنّ المستشفيات تعاني نقصًا حادًا في الأدوية الأساسية وحليب الأطفال، ما فاقم معاناة الأطفال الذين يعانون من الهزال الشديد وضعف المناعة.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق قطاع غزة.

استشهد 5 مواطنين من عائلة واحدة، فجر اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال خيمة لعائلة "أبو طعيمة" محيط جامعة الأقصى غرب خانيونس، ما أسفر عنها استشهاد رجل وزوجته الحامل وأطفالهم الثلاثة.

وأُصيب عدد من المواطنين في استهداف طيران الاحتلال منزلًا بحي المنارة جنوب مدينة خانيونس.

وأفاد الدفاع المدنتي، بأن طيران الاحتلال استهدف عيادة طبية في منطقة رمزون الشعف (السنافور) شرقي مدينة غزة، مما أدى إلى وقوع عدة إصابات.

وواصل الاحتلال عملية نسف المباني السكنية شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما واصلت مدفعية الاحتلال استهداف بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين