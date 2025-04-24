رئيس الموساد يصل الدوحة.. ومصر تؤكد "السعي الحثيث" لوقف النار بغزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

وصل رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، ديدي برنيع، إلى العاصمة القطرية الدوحة في أول زيارة له منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

ومن المقرر أن يلتقي برنيع خلال الزيارة مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث سبل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس وقضايا أخرى هامة.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن طائرة رئيس الموساد قد وصلت إلى الدوحة، حيث يتوقع أن يناقش برنيع خلال اللقاء مع المسؤولين القطريين كيفية إتمام صفقة التبادل في وقت يشهد فيه هذا الملف ضغوطًا متزايدة من أطراف دولية وإقليمية.

وتأتي هذه الزيارة بعد غياب دام أكثر من ثلاثة أشهر منذ آخر تحرك مباشر من برنيع في ملف الأسرى، وهي الأولى له إلى قطر منذ إبرام صفقة التبادل الأخيرة في 17 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي وقت سابق، أكدت القاهرة حرصها على "السعي الحثيث لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، فيما شددت على ضرورة دعم مصر بمكافحة الهجرة غير النظامية في وقت تستضيف فيه نحو 9.5 ملايين أجنبي.

جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة المصرية عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الذي يزور القاهرة حاليا.

وتطرق اللقاء إلى "أهمية التعاون بين البلدين في مكافحة الهجرة غير الشرعية وفي موضوع الهجرة النظامية"، وفق بيان الرئاسة.

وتناول "ضرورة دعم مصر في هذا الصدد، خاصة مع نجاحها بمنع خروج أي مراكب تحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ عام 2016، ومع استضافتها لحوالي 9.5 ملايين أجنبي نزحوا إليها من جراء الأزمات التي تشهدها المنطقة".

كما شهد اللقاء "استعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والتأكيد على رفض مصر تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية القضية الفلسطينية".

وشهد اللقاء أيضا "التشديد على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين يمثل الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة".

كما تناول اللقاء "مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان وأمن الملاحة في مضيق باب المندب وتطورات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الايراني".

ووفق بيان الرئاسة المصرية "تم التأكيد على حرص مصر على استقرار تلك الدول وحماية مقدرات شعوبها ووحدتها، وعلى أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية، والسعي الحثيث لوقف اطلاق النار في قطاع غزة".