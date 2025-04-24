الدِّفاع المدنيِّ: الاحتلال ارتكب مجزرتين في مدينة جباليا خلال أقلَّ من 12 ساعة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين في مدينة جباليا خلال أقل من 12 ساعة، موضحًا أن هناك العديد من الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض نتيجة الغارات المستمرة على المنطقة.

وأوضح الناطق، في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الخميس، أن من بين الشهداء الذين ارتقوا في مجارز الاحتلال المتواصلة، هناك 4 من طواقم الدفاع المدني الذين استشهدوا في منطقة اليرموك أثناء أداء واجبهم الإنساني.

كما أشار إلى أنه تم العثور على آثار حرق واضحة على جثامين الشهداء، وهو ما يزيد من فظاعة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال.

وأشار إلى أن غارات الاحتلال استهدفت آليات رفع الأنقاض التي كانت قد دخلت من مصر مؤخراً، مما زاد من تعقيد جهود الإنقاذ في المنطقة.

في أحدث حصيلة، ارتقى 18 شهيداً وعدد كبير من الجرحى والمفقودين تحت الركام، جرّاء قصف الاحتلال منزلاً بمنطقة أرض حلاوة في جباليا البلد، شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، أن 18 شهيداً بينهم أطفال ونساء وصلوا إلى مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، جراء قصف لطيران الاسرائيلي منزلًا يعود لعائلة "الحاج علي" في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وفي السياق، أشارت المصادر إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 59، بينهم 28 في جباليا شمالي القطاع.

ومنذ فجر اليوم، تتعرض مدينة جباليا البلد لسلسلة من الغارات العنيفة و الاستهدافات المتواصلة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.