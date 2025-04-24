"مجزرة داميّة".. 18 شهيدًا ومصابون بقصف الاحتلال منزلًا يؤوي نازحين في جباليا

متابعة/ فلسطين أون لاين

في أحدث حصيلة، ارتقى 18 شهيداً وعدد كبير من الجرحى والمفقودين تحت الركام، جرّاء قصف الاحتلال منزلاً بمنطقة أرض حلاوة في جباليا البلد، شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، أن 18 شهيداً بينهم أطفال ونساء وصلوا إلى مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، جراء قصف لطيران الاسرائيلي منزلًا يعود لعائلة "الحاج علي" في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

من جهته، قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين في مدينة جباليا خلال أقل من 12 ساعة، موضحًا أن هناك العديد من الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض نتيجة الغارات المستمرة على المنطقة.

وأشار إلى أن غارات الاحتلال استهدفت آليات رفع الأنقاض التي كانت قد دخلت من مصر مؤخراً، مما زاد من تعقيد جهود الإنقاذ في المنطقة.

وفي السياق، أشارت المصادر إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 59، بينهم 28 في جباليا شمالي القطاع.

وصباح اليوم، ارتقى 10 شهداء وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في قصف طيران الاحتلال مركز شرطة جباليا القديم في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء 10 شهداء وإصابة 13 آخرين جرّاء قصف طائرات الاحتلال مركز شرطة جباليا القديم في جباليا البلد.

ومنذ فجر اليوم، تتعرض مدينة جباليا البلد لسلسلة من الغارات العنيفة و الاستهدافات المتواصلة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.





