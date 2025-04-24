مستشفى شهداء الأقصى: غزَّة تدخُّل المرحلة الخامسة والأخطر من سوء التَّغذية

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّر المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى في غزة، الدكتور خليل الدقران، من دخول القطاع المرحلة الخامسة من سوء التغذية، وهي المرحلة الأشد خطورة بحسب تصنيفات منظمة الصحة العالمية.

وفي تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، أكد الدقران أن أطفال غزة يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء وحليب الأطفال، مما يزيد من معدلات الإصابة بأمراض سوء التغذية الحاد ويهدد حياتهم بشكل مباشر، نتيجة الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ أشهر والحرب المدمرة المستمرة.

كما أشار إلى أن نحو 200 ألف مريض بأمراض مزمنة يواجهون خطر الموت بسبب نفاد الأدوية الحيوية، في ظل الانهيار التام للمنظومة الصحية وعدم توفر أي بوادر لحلول إنسانية.

وفي السياق، أشار المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، إلى أنّ الاحتلال يستهدف المستشفيات ويدمر تجهيزاتها بشكل ممنهج، مشيرًا إلى أنّ أغلب المختبرات الطبية في قطاع غزة خرجت عن الخدمة.

وأضاف " نعاني نقصا كبيرا في المستلزمات الطبية في أقسام الطوارئ والعمليات".

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 18 مارس/ آذار الماضي، استئناف حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، بعد خرقه اتفاق وقف إطلاق النار، وارتكابه مجازر دامية بحق المواطنين مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، ومشددًا حصاره الخانق على القطاع.

وتواصل سلطات الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات منذ 2 مارس/آذار الماضي، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، بحسب تقارير محلية ودولية أكدت تصاعد معدلات الجوع والمرض في القطاع المحاصر.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 51,355 شهيدًا و117,248 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت: 1,978 شهيدًا و5,207 إصابات.