استقالات في "ميرسك" تكشف تورُّط الموانئ المغربيَّة في شحنات السلاح.. ما القصَّة؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

في خطوة لافتة تعكس تصاعد الرفض الشعبي للتورط في الحرب الإسرائيلية على غزة، قدم ثمانية عمال في فرع شركة "ميرسك" للشحن الدولي بميناء طنجة المتوسط 2 استقالاتهم الجماعية، احتجاجًا على نقل الشركة شحنة أسلحة أمريكية إلى إسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط كبيرة مارسها مسؤولو الشركة على العمال لإفراغ حمولة سفينة أمريكية راسية حاليًا في الميناء، وهي في طريقها إلى الموانئ الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أفادت مصادر محلية لـ"هسبريس".

ووفق المعلومات المسربة، فقد أقدمت إدارة "ميرسك" على اختيار عدد من العمال القدامى بشكل "تعسفي" لأداء مهمة تفريغ الشحنة، في محاولة للضغط عليهم أو التخلص منهم لاحقًا، خصوصًا أنهم لا يتمتعون بحماية العمل النقابي.

ويستمر ميناء طنجة في لعب دور نقطة عبور لشحنات السلاح إلى إسرائيل منذ نوفمبر الماضي، بعد أن رفضت الحكومة الإسبانية استخدام موانئها لهذا الغرض تحت ضغط احتجاجات شعبية واسعة.

وأثارت هذه التطورات موجة جدل وغضب في الأوساط الشعبية المغربية والعربية، خاصة في ظل تصاعد الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وسط تساؤلات حول دور الشركات الدولية في تغذية آلة الحرب، وضرورة تحرك قانوني وشعبي لوقف هذا التورط.

ويرى مراقبون أن استقالة العمال الثمانية تشكل رسالة أخلاقية قوية، وقد تدفع شركات أخرى إلى إعادة النظر في سياساتها تجنّبًا لانفجارات مماثلة داخل بيئاتها التشغيلية.

وقبل أيام، طالبت حركة مقاطعة إسرائيل(BDS) السلطات المغربية بإغلاق موانئها أمام سفن شركة الشحن الدنماركية "ميرسك"، على غرار القرار الإسباني، وذلك بعد اتهامها بنقل شحنة عسكرية إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر ميناء طنجة المتوسط.

وفي وقت سابق، أظهرت وثائق نشرها موقع موقع ديكلاسيفايد البريطاني، أن شركة الشحن العملاقة "ميرسك" تنقل مكونات طائرات مقاتلة إلى "إسرائيل".

ووفق الموقع ستعبر السفينة "ميرسك ديترويت" المحيط الأطلسي حاملة العلم الأمريكي وترسو بعد أسبوعين في طنجة بـ المغرب العربي، حيث سيتم نقل الشحنة إلى سفينة حاويات أخرى تُدعى "نيكسو ميرسك". وستصل هذه السفينة الأخيرة إلى طنجة قادمة من الجزيرة الخضراء في إسبانيا.

وأوضحت حركة المقاطعة في المغرب أن السفينة "NYSTED MAERSK" رست مؤخراً بميناء طنجة لتُحمّل شحنة من سفينة "MAERSK DENVER"، وهي شحنة عسكرية قادمة من الولايات المتحدة وموجهة لإسرائيل، في انتهاك واضح للمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وانتقدت الحركة ما اعتبرته تناقضاً صارخاً بين هذا الفعل وموقف المغرب الرسمي، الذي وقع قبل أيام رسالة تطالب بوقف تسليح إسرائيل. كما اتهمت شركة "ميرسك" بمحاولة التمويه، رغم نفيها حمل أسلحة مباشرة، مشيرة إلى أن الشحنة قد تشمل معدات عسكرية مثل المركبات أو قطع الغيار.

واستنكرت "BDS" ما وصفته بحملات التشويه ضد المتظاهرين المناهضين لرسو السفن، مؤكدة وجود وثائق تفضح الرواية الرسمية وتثبت إخفاء حقيقة مسار السفن وطبيعة شحناتها.

وأشادت الحركة بالقرار الإسباني القاضي بمنع سفن "ميرسك" المتجهة إلى إسرائيل من دخول موانئها، عقب تحقيق كشف عن تورط 17 سفينة في نقل ما يقارب 23500 طن من العتاد العسكري إلى الاحتلال بين شتنبر 2023 و2024.

كما حذرت من سفينة أخرى، "MAERSK SELETA"، يُشتبه في أنها تحمل معدات عسكرية وستصل ميناء طنجة يوم 14 نونبر، لتنقل حمولتها إلى سفينة "MAERSK NORFOLK" المتجهة إلى إسرائيل.

ودعت "BDS" السلطات المغربية إلى التحقيق في حمولة هذه السفن ومنع أي مشاركة في جرائم الحرب، كما ناشدت عمال الموانئ رفض تقديم أي خدمات لسفن "ميرسك"، تضامناً مع الشعب الفلسطيني في ظل الحرب المدمرة التي يتعرض لها في غزة.