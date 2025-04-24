أوقع جنديًا قتيل وجرحى.. الإعلام العبري ينشر تفاصيل جديدة حول الحدث الأمني شمال غزة

كشفت وسائل الإعلام العبرية، رغم حظر النشر المشدد عن معلومات جديدة حول الحدث الأمني الخطير الذي وقع شمال قطاع غزة، وأسفر عن مقتل جندي وإصابة سبعة آخرين، بعضهم بحالة خطيرة.

وأفادت قناة "حدشوت حموت" أن الحادثة وقعت في نفس النقطة التي شهدت مقتل الجندي النصاصرة الأسبوع الماضي، ما يثير تساؤلات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية حول أسباب تكرار العمليات في مواقع سبق وأن سُجلت فيها خسائر كبيرة.

كما أشارت إلى أن شرطة الاحتلال تغلق منطقة سديروت خوفًا من حوادث تسلل وتمنع حركة المستوطنين خشية إصابتهم بنيران قناصة.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام عبرية عمليات إخلاء مروحية لمصابين من جنود الاحتلال، وسط توتر وغضب يسودان أوساط الجنود في الميدان. كما نُقل عن مصادر ميدانية أن حالة من الإحباط تسود صفوف القوات، مع تصاعد التساؤلات حول مدى جدوى العودة إلى نقاط اشتباك أثبتت خطورتها سابقًا.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة للشهر السابع، وسط تصاعد الضغط الشعبي في الداخل الإسرائيلي وتزايد الانتقادات لأداء القيادات العسكرية والسياسية.

وقُتِل جندي "إسرائيلي" وأُصيب آخرون في حدث أمني صعب تعرض له جنود الاحتلال في معارك قطاع غزة.

وقال موقع يسرائيل للو تسنزورا العبري، إن حدثًا أمنيًا صعبًا وقع للقوات في غزة، أدى لمقتل جندي وإصابة آخرين.

وذكر الموقع العبري، أن التفاصيل الأولية تشير إلى أن عملية إطلاق قذيفة مضادة وعملية قنص حدثت في قطاع غزَّة.

ومن جهته، قال المراسل العسكري ألموغ بوكير، إن قتالًا عنيفًت يدور حاليًا في شمال قطاع غزة: على خلفية الانفجارات الشديدة وحركة الطائرات الحربية، تم إبلاغ سكان الغلاف بأن جميع أصوات إطلاق النار والانفجارات التي سُمعت في الدقائق الأخيرة شمال الغلاف مصدرها استمرار القتال داخل أراضي القطاع.

المصدر / فلسطين اون لاين