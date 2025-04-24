إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم بلاطة

حاصرت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، منزلًا داخل مخيم بلاطة شرقي نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات "إسرائيلية" خاصة اقتحمت حارة الحشاشين داخل مخيم بلاطة، وحاصرت أحد المنازل، ثم تبعها تعزيزات من آليات الاحتلال.

واندلعت مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال، أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع إصابة لطفل (15 عاما) بالرصاص الحي في الركبة وإصابة ثانية لشاب بالرصاص الحي بالقدم خلال اقتحام مخيم بلاطة، ونقلتهما إلى المستشفى للعلاج.

وداهمت قوات الاحتلال منزل المطارد إسلام قرعان، دون أن تتمكن من اعتقاله، واعتدت بالضرب على عائلته قبل أن تعتقل والدته وشقيقه.

المصدر / فلسطين أون لاين