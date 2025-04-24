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الصِّحَّة بغزَّة: خروج مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال عن الخدمة

24 ابريل 2025 . الساعة 13:14 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: خروج مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال عن الخدمة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، خروج مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال شرق مدينة غزة عن الخدمة.

وقالت وزارة الصحة في تصريح صحفي، إنّ المستشفى تعرض لأضرار كبيرة بعد استهدافه قبل يومين.

وأوضح، أنّ 37 مستشفى خرج عن الخدمة الصحية بعد توقف خدمات مستشفى الدرة.

وأمس الأربعاء، استنكرت وزارة الصحة بغزة، استهداف الاحتلال "الإسرائيلي" لمستشفى الدرة للأطفال شرق مدينة غزة، مشيرةً إلى أنّ القصف ألحق أضراراً كبيرة بقسم العناية المركزة ومنظومة الطاقة البديلة داخل المستشفى.

وأشار إلى أنّ الاحتلال لا يكتفي بمنع الدواء والغذاء عن أطفال غزة، بل يُمعن في حرمانهم من حقهم في الحياة، مطالبةً الجهات المعنية بتوفير الحماية للمؤسسات الطبية وتجريم ممارسات الاحتلال بحقها.

ويستهدف الاحتلال بقصف متواصل المستشفيات في القطاع، إذ أصبحت المستشفيات العامة الثلاثة في شمالي قطاع غزة، وهي: كمال عدوان، وبيت حانون، والإندونيسي خارج الخدمة، بسبب تصاعد عدوان الاحتلال، كما تعمل الآن 14 مستشفى فقط من أصل 36 في غزة جزئيا، وتواجه نقصا حادا في الإمدادات، بحسب ما أفادت به الوزارة في وقت سابق.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 18 مارس/ آذار الماضي، استئناف حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، بعد خرقه اتفاق وقف إطلاق النار، وارتكابه مجازر دامية بحق المواطنين مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، ومشددًا حصاره الخانق على القطاع.  

المصدر / فلسطين أون لاين
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