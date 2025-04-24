الأورومتوسطي: الاحتلال يستخدم الحصار المالي لتعميق معاناة السكان وإهلاكهم

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ غزة بلا سيولة نقدية، و"إسرائيل" تستخدم الحصار المالي لتعميق معاناة السكان وإهلاكهم.

وأشار الأورمتوسطي إلى أنّ "إسرائيل" منعت منذ بدء ارتكاب الإبادة الجماعية على غزة من إدخال أيّ كمية أو نوع من السيولة النقدية إلى القطاع.

وأوضح، أنّ الشح الحاد في السيولة النقدية أفرز أزمة إنسانية واقتصادية خانقة تتصاعد حدّتها يومًا بعد يوم في سياق منهجي للقضاء على أيّ قدرة للبقاء في قطاع غزة.

وأضاف "اضطر السكان إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على النقد مقابل عمولات مرتفعة تستنزف ما تبقى من قدراتهم المعيشية".

ولفت إلى أنّ ستهداف "إسرائيل" المباشر للقطاع المالي في غزة لا يمثل فقط اعتداءً ماديًا على البنية الاقتصادية بل يُشكّل أداة مركزية في سياسات التجويع والإهلاك الجماعي للسكان.

وأكد الأورومتوسطي أنّ حرمان السكان عمدًا من الوصول إلى مواردهم المالية الأساسية يُعدّ إخضاعًا قسريًا لظروف معيشية لا إنسانية.

وشدد على أنّ "إسرائيل" تفرض عمدًا ظروفًا معيشية قسرية تؤدي إلى تدمير بطيء ومنهجي للسكان وتُشكّل فعلًا من أفعال الإبادة الجماعية.

وطالب المرصد الحقوقي بضرورة الضّغط الدولي الفعّال لإلزام "إسرائيل" برفع الحصار المالي عن غزة وإدخال السيولة النقدية دون أي قيود.



المصدر / فلسطين أون لاين