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نتنياهو يطلب تأجيل تقديم ردّه على إفادة رئيس "الشاباك" حتى الأحد

24 ابريل 2025 . الساعة 12:14 بتوقيت القدس
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نتنياهو يطلب تأجيل تقديم ردّه على إفادة رئيس "الشاباك" حتى الأحد

 

طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من المحكمة العليا تأجيل الموعد النهائي لتقديم ردّه على إفادة رئيس جهاز "الشاباك"، رونين بار، حتى يوم الأحد، رغم أن الموعد المحدد كان اليوم الخميس.

وحسب ما نشرت القناة 13 العبرية، كان بار قد قدّم يوم الاثنين إفادة مؤلفة من 11 صفحة، وصفها الإعلام العبري بـ"الدراماتيكية"، تتهم نتنياهو بمحاولة تسخير "الشاباك" لملاحقة متظاهرين مناهضين للحكومة، وبالتدخل في عمل الجهاز الأمني خلال أزمة السابع من أكتوبر.

وقال بار: إن رئيس الوزراء طلب منه مراقبة "ممولي الاحتجاجات"، وطلب مرارًا إخلاء الغرفة من الموظفين لتجنب التوثيق، كما حذّر من تهديدات أمنية كبرى في حال تفاقم الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.

وتناول بار أيضًا في إفادته ما عُرف بـ"قطر جيت"، ملمّحًا إلى أن جهات في مكتب نتنياهو أضرت بمفاوضات إطلاق سراح الأسرى وبالعلاقات مع مصر.

وفي رد أولي، وصف مكتب نتنياهو الإفادة بأنها "كاذبة بالكامل"، مؤكدًا أن رئيس الوزراء سيقدّم ردًا مدعومًا بأدلة دامغة قريبًا.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين
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#غزة #إقالة نتنياهو

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