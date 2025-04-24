الصحة بغزة: 60 شهيدًا و152 إصابةً وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24ساعة

قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، إن 60 شهيدًا (منهم جثمانان انتُشلا من تحت الأنقاض) و152 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزَّة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 51,355 شهيدًا و117,248 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت: 1,978 شهيدًا و5,207 إصابات.

المصدر / فلسطين اون لاين