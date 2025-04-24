بالأسماء: بينهم سيدتان.. وصول 12 أسيرًا من قطاع غزّة إلى مستشفى شهداء الأقصى

أفرجت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، عن 12 أسيرًا فلسطينيًا من قطاع غزة، عبر حاجز حاجز كوسوفيم شرق المحافظة الوسطى.

وقالت مصادر محلية، إن 12 أسيرًا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال.

أسماء الاسرى المفرج عنهم من سجن سدي تيمان:

الاسير المحرر/

يوسف اكرم يوسف معروف

العمر 42عام

سكان بيت لاهيا

الاسير المحرر/

ابراهيم محمد ديب عبد الدايم

العمر 55عام

سكان بيت لاهيا

الاسير المحرر/

اسامة عبد الشافي عبد المحسن حمودة

العمر33عام

سكان بيت لاهيا

الاسير المحرر/

سيد يوسف شعبان حمودة

العمر42 عام

سكان بيت لاهيا

الاسير المحرر/

خليل مسعد كمال الشنباري

العمر38عام

سكان بيت حانون

الاسير المحرر/

محمد فضل ابراهيم نعيم

العمر 45عام

سكان بيت حانون

الاسير المحرر/

عبد الرحمن عيد محمد حمد

العمر 21عام

سكاز بيت حانون

الاسير المحرر/

طارق عبد الرؤوف عبد القادر العامودي

العمر46عام

سكان /بيت لاهيا

الاسير المحرر

مازن ابراهيم خميس ابو زر

العمر51عام

سكان بيت لاهيا

الاسير المحرر/

محمد كمال جودت الرضيع

العمر 41عام

سكان بيت لاهيا

الاسيرة المحررة /

رانية علي احمد النجار

العمر 43عام

سكان خانونس

الاسيرة المحررة /

فايزة سليمان سالم ابو عمرة

العمر 46عام

سكان دير البلح

المصدر / فلسطين اون لاين