بالأسماء: بينهم سيدتان.. وصول 12 أسيرًا من قطاع غزّة إلى مستشفى شهداء الأقصى

أفرجت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، عن 12 أسيرًا فلسطينيًا من قطاع غزة، عبر حاجز حاجز كوسوفيم شرق المحافظة الوسطى.
وقالت مصادر محلية، إن 12 أسيرًا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال.
أسماء الاسرى المفرج عنهم من سجن سدي تيمان:
الاسير المحرر/
يوسف اكرم يوسف معروف
العمر 42عام
سكان بيت لاهيا
الاسير المحرر/
ابراهيم محمد ديب عبد الدايم
العمر 55عام
سكان بيت لاهيا
الاسير المحرر/
اسامة عبد الشافي عبد المحسن حمودة
العمر33عام
سكان بيت لاهيا
الاسير المحرر/
سيد يوسف شعبان حمودة
العمر42 عام
سكان بيت لاهيا
الاسير المحرر/
خليل مسعد كمال الشنباري
العمر38عام
سكان بيت حانون
الاسير المحرر/
محمد فضل ابراهيم نعيم
العمر 45عام
سكان بيت حانون
الاسير المحرر/
عبد الرحمن عيد محمد حمد
العمر 21عام
سكاز بيت حانون
الاسير المحرر/
طارق عبد الرؤوف عبد القادر العامودي
العمر46عام
سكان /بيت لاهيا
الاسير المحرر
مازن ابراهيم خميس ابو زر
العمر51عام
سكان بيت لاهيا
الاسير المحرر/
محمد كمال جودت الرضيع
العمر 41عام
سكان بيت لاهيا
الاسيرة المحررة /
رانية علي احمد النجار
العمر 43عام
سكان خانونس
الاسيرة المحررة /
فايزة سليمان سالم ابو عمرة
العمر 46عام
سكان دير البلح