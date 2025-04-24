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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلموديّة

24 ابريل 2025 . الساعة 11:21 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلموديّة

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وأدوا طقوسًا تلمودية فيه بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، بحماية قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين وقوات الاحتلال في محاولة لتغيير الواقع القائم فيه.

وتتواصل الدعوات لتكثيف الرباط وحشد أكبر عدد ممكن من المرابطين في المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات المستوطنين. ودعت إلى توحيد الجهود في مواجهة المخطط التهويدي الذي يستهدف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

المصدر / وكالات
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#غزة #اقتحام الاحتلال للأقصى

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