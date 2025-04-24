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مجزرةٌ دامية جديدة.. 10 شهداء وإصابات في قصف الاحتلال مركز شرطة جباليا القديم

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بالفيديو مجزرةٌ دامية جديدة.. 10 شهداء وإصابات في قصف الاحتلال مركز شرطة جباليا القديم

24 ابريل 2025 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
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صورةٌ أرشيفية من مجازر الاحتلال في قطاع غزَّة

ارتقى 10 شهداء وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في قصف طيران الاحتلال مركز شرطة جباليا القديم في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء 10 شهداء وإصابة 13 آخرين جرّاء قصف طائرات الاحتلال مركز شرطة جباليا القديم في جباليا البلد.

وعرف من بين الشهداء حتى اللحظة: أحمد زياد دردونة، ماهر علي مهرة، محمد جمال عزام، شادي كمال أبو وردة، محمود حسام العطار، عبد الباري يحيى الدعمة، إيهاب يحيى الدعمة، علاء عبد الله.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 18 مارس/ آذار الماضي، استئناف حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، بعد خرقه اتفاق وقف إطلاق النار، وارتكابه مجازر دامية بحق المواطنين مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، ومشددًا حصاره الخانق على القطاع.

المصدر / فلسطين اون لاين
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