إصابة 3 فلسطينيين برصاص المستوطنين في الأغوار الشَّمالية

أُصيب ثلاثة فلسطينيين، فجر اليوم الخميس، بالرصاص خلال هجوم للمستوطنين على قرية بردلة في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت أطراف القرية وحاولت سرقة مواشي، وشرعت بإطلاق الرصاص الحي تجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم، ما أدى لإصابة 3 مواطنين في الأطراف السفلية.

وأفادت مصادر في جمعية الهلال الأحمر" بأن قوات الاحتلال اعترضت طريق مركبة الإسعاف المتجهة إلى القرية عند مفرق قرية عين البيضا ومنعتها من المرور، علما أن هناك مناشدات من المواطنين بسبب وجود إصابات.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 955 فلسطينياً، وإصابة قرابة سبعة آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفاً و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين