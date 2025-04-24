المحامي بكر لـ"فلسطين أون لاين": الاحتلال استهدف عائلتي على خلفية نشاطي القانوني ضده

لاهاي-غزة/ محمد الأيوبي

اتهم المحامي، فؤاد بكر، عضو نقابة المحامين بالمحكمة الجنائية الدولية، الاحتلال الإسرائيلي باستهداف عائلته بشكل مباشر، على خلفية نشاطه القانوني في ملاحقة جرائم الحرب أمام القضاء الدولي.

بكر الذي فقد ستة من أفراد من عائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم غربي مدينة غزة، الاثنين، أوضح في حديثه لـ "فلسطين أون لاين"، أن الاستهداف جاء دون أي تحذير مسبق أو أوامر إخلاء.

وربط بكر استهداف عائلته بشكل مباشر بعمله القانوني في ملاحقة مجرمي الحرب، موضحًا أن القصف وقع بالتزامن مع لحظة انتهاء اللجنة القانونية التي يرأسها من إعداد ملف يوثق جرائم الحرب المرتكبة في غزة، تمهيدًا لعرضه في مؤتمر صحفي تنظمه مؤسسة أوروبية تعنى بالقانون الإنساني الدولي.

ووفقا لحديثه فإن الملف يحتوي على معلومات تقنية دقيقة تثبت تورط قيادات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

ويقول إن "ما حصل هو جزء من سياسة ممنهجة للترهيب وكمّ الأفواه، خصوصًا في ظل ملاحقة قضاة المحكمة الجنائية وموظفيها من قبل الإدارة الأمريكية، التي تغطي بشكل مباشر الجرائم الإسرائيلية".

ويشير إلى أن الأمر لا يقتصر علينا كمحامين؛ حتى طلاب الجامعات المناصرين لفلسطين في أوروبا والولايات المتحدة يُلاحقون، يُحرمون من وظائف، وتُفرض عليهم قيود أمنية".

ويرى بكر أن المعركة القانونية باتت تتجاوز حدود فلسطين لتُشكل مواجهة مع نظام دولي يحاول قمع كل من يفضح الاحتلال، قائلا: "من يعمل ضد الاحتلال – سواء داخل فلسطين أو خارجها – يتعرض لتبعات مباشرة أو غير مباشرة. لكننا مستمرون في المواجهة لفضح هذه الجرائم، والتأكيد على نازية الاحتلال الذي يرتكب إبادة جماعية بغزة".

ويشير إلى تعرضه لحملات تحريض إسرائيلية، من بينها تقارير بثتها قناة "كان" العبرية، ومضامين نُشرت على ما تُعرف بـ"غرفة الحرب الإسرائيلية"، خصوصًا تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى لمعركة 7 أكتوبر.

وعائلة بكر ليست جديدة على مشهد الاستهداف الإسرائيلي. ففي يوليو/تموز 2014، وخلال العدوان الإسرائيلي على غزة، استشهد أربعة أطفال من العائلة على شاطئ البحر أثناء لعبهم، في جريمة وثقتها وسائل إعلام عالمية، وكانت سببًا في فتح تحقيق أولي في المحكمة الجنائية الدولية، رغم عرقلته لاحقًا بفعل ضغوط سياسية.

رغم كل ذلك، يؤكد بكر أن هذه التهديدات لن تُثنيه عن مواصلة معركته القانونية:"لن أتراجع عن ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، وسأواصل فضح من تورطوا فيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا على أن "العدالة ستظل أقوى من القصف"

المصدر / فلسطين أون لاين