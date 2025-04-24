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احتجاجات في جامعة أميركية رفضًا لزيارة "بن غفير"

24 ابريل 2025 . الساعة 09:31 بتوقيت القدس
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احتجاجات في جامعة أميركية رفضًا لزيارة "بن غفير"

شهدت جامعة ييل الأميركية، الخميس، مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، احتجاجًا على زيارة "وزير الأمن القومي الإسرائيلي" إيتمار بن غفير، بالتزامن مع استمرار الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، تجمّع نحو 200 شخص، وصفتهم الجامعة بأنهم "غير منتمين لأي منظمة طلابية معترف بها"، في ساحة بينيكي المركزية داخل الحرم الجامعي، حيث نصبوا 8 خيام، ورددوا هتافات مناهضة للاحتلال مثل: "الشعب المتحد لن يهزم أبدا" و"فلسطين ستتحرر".

وفي بيان صدر عن الجامعة، أوضح متحدث باسم ييل أن مسؤولي الحرم الجامعي وجهوا تحذيرا للمتظاهرين، ووزعوا عليهم سياسات التظاهر السلمي، والتي تتضمن احترام سلامة الجميع، وعدم تعطيل العمل الأكاديمي، وعدم إغلاق مداخل ومخارج الحرم. كما أشار إلى أن بعض الطلاب المخالفين قد تلقوا إشعارات كتابية تمهيداً لإجراءات تأديبية.

وكان بن غفير قد ألقى خطابا في جمعية "شبتاي"، وهي جمعية طلابية يهودية بجامعة ييل تعرف بأنها غير تابعة رسميا لرابطة جامعات "آيفي ليغ".

وتستضيف الجمعية شخصيات بارزة من وقت لآخر، من بينهم مدير الاتصالات السابق في البيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي، والسيناتور الأميركي كوري بوكر، أحد مؤسسي الجمعية عندما كان طالبا في الجامعة عام 1996.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #ايتمار بن غفير #طوفان الأقصى #مظاهرات في جامعات أمريكية

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