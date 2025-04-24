تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس 24 أبريل 2025

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس 24 أبريل 2025، انخفاضاً ملموساً على درجات الحرارة مع استمرارها فوق معدلاتها العامة بحدود 4-5 درجات.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حاراً نسبياً خلال ساعات النهار، ويتحول إلى بارد نسبياً ورطباً مساءً وليلاً وتنشط الرياح وتنحسر موجة الخماسين تماماً.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا يوجد فرصة لسقوط أمطار.

- الأجواء نهاراً: حارة نسبياً.

- الأجواء ليلًا: دافئة ورطبة.

- سرعة الرياح: خفيفة وتنشط على فترات.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين