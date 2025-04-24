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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 23 أبريل 2025

24 ابريل 2025 . الساعة 09:23 بتوقيت القدس
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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 23 أبريل 2025

 تشهد عمليات صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين، اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، استقراراً طفيفاً في عمليات البيع والشراء.

آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل، هذا اليوم، جاء على النحو التالي:

- الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 3.60-3.63 بيع.

- الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.75-4.80، بيع.

- اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20-3.55، بيع.

- الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.10-0.15، بيع.

- الدولار مقابل الدينار: شراء 0.74-0.76، بيع.

- اليورو مقابل الدولار: شراء 0.85-0.97، بيع.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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