غارات أمريكية متواصلة على اليمن

شن الطيران الحربي الأميركي، فجر اليوم الخميس، سلسلة من الغارات الجوية على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي صعدة والحديدة، تجاوز عددها 20 غارة.

وأفادت قناة المسيرة اليمينة، بأنّ ثلاث غارات استهدفت جبل نقم شرق العاصمة صنعاء، دون تحديد المواقع الدقيقة التي أصيبت.

كما أشارت إلى أن عددًا من المنازل تضررت نتيجة قصف جوي استهدف حارة بئر زيد الشمالية في منطقة الجراف الشرقي شمال صنعاء.

وفي محافظة صعدة شمال اليمن، شنّت المقاتلات الأميركية ست غارات جوية على منطقة سهلين بمديرية آل سالم. وكانت المنطقة نفسها قد شهدت في وقت سابق مراسم تشييع خمسة أشخاص استشهدوا في غارة أميركية استهدفت منطقة فروة بمديرية شعوب في العاصمة.

وأكد المشاركون في التشييع أن هذه الغارات لن تضعف عزيمة الشعب اليمني، ولا موقفه المبدئي في دعم الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وتواصل أمريكا قصف اليمن منذ الـ 15 من مارس الماضي، حيث بدأ العدوان في عهد ترامب بشكل مفاجئ، بعد أن أعلن اليمن فرض الحصار على الكيان الصهيوني في البحر الأحمر في محاولة لإجباره على رفع الحصار والعدوان على قطاع غزة.



المصدر / فلسطين أون لاين