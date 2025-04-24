تطورات حرب "الإبادة الجماعيَّة".. شهداء ومصابون في "مجازر داميَّة" متتاليَّة بقطاع غزة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 18 مارس/ آذار الماضي، استئناف حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، بعد خرقه اتفاق وقف إطلاق النار، وارتكابه مجازر دامية بحق المواطنين مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، ومشددًا حصاره الخانق على القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 51,355 شهيدًا و117,248 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت: 1,978 شهيدًا و5,207 إصابات.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، إنّ الاحتلال يستهدف المستشفيات ويدمر تجهيزاتها بشكل ممنهج، مشيرًا إلى أنّ أغلب المختبرات الطبية في قطاع غزة خرجت عن الخدمة.

وأضاف " نعاني نقصا كبيرا في المستلزمات الطبية في أقسام الطوارئ والعمليات".

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق قطاع غزة.

في أحدث حصيلة، ارتقى 18 شهيداً وعدد كبير من الجرحى والمفقودين تحت الركام، جرّاء قصف الاحتلال منزلاً بمنطقة أرض حلاوة في جباليا البلد، شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، أن 18 شهيداً بينهم أطفال ونساء وصلوا إلى مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، جراء قصف لطيران الاسرائيلي منزلًا يعود لعائلة "الحاج علي" في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

من جهته، قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين في مدينة جباليا خلال أقل من 12 ساعة، موضحًا أن هناك العديد من الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض نتيجة الغارات المستمرة على المنطقة.

وأشار إلى أن غارات الاحتلال استهدفت آليات رفع الأنقاض التي كانت قد دخلت من مصر مؤخراً، مما زاد من تعقيد جهود الإنقاذ في المنطقة.

وفي السياق، أشارت المصادر إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 59، بينهم 28 في جباليا شمالي القطاع.

وعصر اليوم الخميس، ارتكب الاحتلال مجزرةٌ دامية عقب قصفه شقة سكنية في عمارة الصديق بشارع اليرموك وسط مدينة غزة، ما أدى لارتقاء 7 شهداء بينهم أشلاء.

ونشرت منصات مشهد قاسٍ يوثق جريمة الاحتلال الدّامية عقب قصفه شقة سكنية في عمارة الصديق بمدينة غزّة، قبل قليل.

وارتقى شهداء وإصابات في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة حمودة في جباليا البلد شمال القطاع.

وصباح اليوم، ارتقى 10 شهداء وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في قصف طيران الاحتلال مركز شرطة جباليا القديم في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء 10 شهداء وإصابة 13 آخرين جرّاء قصف طائرات الاحتلال مركز شرطة جباليا القديم في جباليا البلد.

وعرف من بين الشهداء حتى اللحظة: أحمد زياد دردونة، ماهر علي مهرة، محمد جمال عزام، شادي كمال أبو وردة، محمود حسام العطار، عبد الباري يحيى الدعمة، إيهاب يحيى الدعمة، علاء عبد الله.

وارتقى شهيد وأُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال لتجمع للأهالي أمام تكية خيرية قرب ترنس البابا ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

كما استشهد طفلان شقيقان في قصف الاحتلال خيمة لعائلة الزاملي في مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة، وهما: جنى جواد الزاملي (15 عامًا)، ومحمود جواد الزاملي (6 أعوام).

وارتقى 3 شهداء في قصف طيران الاحتلال خيمة لعائلة فرج الله غرب النصيرات" وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء الشهيد الأسير المحرر علي الصرافيتي، فجر اليوم برفقة زوجته وأطفاله الأربعة، جراء قصف الاحتلال منزلهم في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

كما ارتقى شهيدان جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة النجار في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس، من بينهم والدة الحكيم أحمد النجار.

ويُذكر أن الشهيد الصرافيتي أُفرج عنه عام 2015 بعد أن قضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

وواصلت قوات الاحتلال عملية نسف المباني السكنية في المناطق الشرقية من مدينة غزة، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال قنابل إنارة فوق بيت حانون شمال غزة.

وقصف الاحتلال خلال ساعات الليل الأولى منزلاً في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى لارتقاء 3 شهداء بينهم طفلة وإصابة آخرين.

يتبع..



المصدر / فلسطين أون لاين