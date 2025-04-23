"هآرتس" تكشف تفاصيل جديدة و"مروّعة" حول مجزرة المسعفين برفح

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن معطيات جديدة بشأن المجزرة التي ارتكبتها قوة من لواء "غولاني" التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بحق 15 مسعفاً وعاملاً في فرق الإغاثة المدنية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، خلال شهر مارس/آذار الماضي، مشيرةً إلى أن الجيش لم يُفصح عن كافة نتائج تحقيقه في الحادثة.

ووفقًا لما أوردته الصحيفة، فقد أظهرت الوثائق التي جُمعت بعد وقوع المجزرة أن الجنود أطلقوا النار بكثافة على طواقم الإسعاف، رغم تلقيهم معلومات مسبقة تفيد بتحرك مكثف لمركبات الإغاثة في المنطقة، والتي كانت تسلك طريقاً مفتوحاً يُسمح المرور فيه دون تنسيق.

وأكد التقرير أن نائب قائد الكتيبة في وحدة "سييرت غولاني"، وهو ضابط احتياط، تجاوز المهام الموكلة له، وقرر استهداف مركبات الإسعاف بناءً على تحقيق ميداني أجراه جندي لا يتحدث العربية. وبحسب الوثائق، تم إطلاق النار بشكل متواصل على مركبة إسعاف لمدة قاربت ثلاث دقائق ونصف، من مسافة قريبة، رغم أن المسعفين كانوا يرتدون سترات مميزة ويستخدمون الأضواء التحذيرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق الذي أجراه الجيش برئاسة الجنرال المتقاعد يوآف هار إيفين لم يتضمن جميع التفاصيل التي تم توثيقها ميدانياً، وأن الرواية الرسمية التي نُشرت لاحقاً هدفت لاحتواء موجة الانتقادات الدولية.

وبيّن التقرير أن القوة الإسرائيلية أطلقت النار في ثلاث مناسبات منفصلة على سيارات إسعاف ومركبة تابعة للأمم المتحدة، رغم وضوح هويتها، وادعت أن ما جرى كان نتيجة "سوء تقدير" في منطقة قتال نشطة.

وذكرت "هآرتس" أن الجيش حصل على تسجيلات مصورة من طائرات مُسيّرة ومروحيات، توثق بوضوح أن مركبات الإغاثة كانت ظاهرة بأضوائها التحذيرية، وأن المسعفين لم يُبدوا أي سلوك عدائي.

في إحدى الحوادث، قرر نائب قائد الكتيبة إطلاق النار على سيارة إسعاف أثناء اقترابها من نقطة كمين، قبل أن تُطلق القوة النار مجدداً على قافلة إنقاذ جاءت لتفقد الجثث، ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الطواقم، رغم صراخهم ومحاولتهم التعريف بأنفسهم بالقول: ""نحن مسعفون".

ووفقًا للمعطيات، فقد طلب قائد اللواء لاحقاً من القوة إخفاء الجثث والتخلص من سيارات الإسعاف، خشية انكشاف خطة هجوم أكبر كان من المقرر تنفيذه لاحقاً في حي تل السلطان.

كما كشف التقرير أن مركبة تابعة للأمم المتحدة قُصفت أيضاً رغم تحركها ببطء وبأضواء ظاهرة، ما أسفر عن مقتل موظف تابع للمنظمة الأممية.