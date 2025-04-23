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الضَّفَّة الغربيَّة... استشهاد طفل برصاص الاحتلال خلال مواجهات غرب جنين

23 ابريل 2025 . الساعة 16:43 بتوقيت القدس
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الضَّفَّة الغربيَّة... استشهاد طفل برصاص الاحتلال خلال مواجهات غرب جنين
متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهد طفل، برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيليّ، خلال مواجهات اندلعت في اليامون غرب جنين، بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، ، فيما يواصل الاحتلال عدوانه على طولكرم وجنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها "تنقل شهيدا وهو الطفل محمود مثقال أبو الهيجاء (12 عامًا) من مركز الهدف الطبي في اليامون قرب جنين، حيث أصيب الطفل بالرصاص الحيّ في الخد والبطن، وجاري نقله لمستشفى جنين الحكومي".

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تركزت في جنوب الضفة، حيث اعتقلت عشرات الشبان، وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية، خاصة في محافظتي الخليل وبيت لحم، وسط انتشار مكثف للمدرعات العسكرية في عدة أحياء منها الظاهرية والخليل ونحالين وبيت لحم.

وشملت الحملة اقتحامات متفرقة لعشرات المنازل، حيث عبثت القوات بمحتوياتها، ونفذت تحقيقات ميدانية مع الأهالي، واعتقلت أكثر من 26 فلسطينيا، في عمليات عنيفة اتسمت بالقمع والترهيب.

ووفق ما أعلنه نادي الأسير، فإن أبرز المناطق التي طالتها الاعتقالات كانت؛ بلدة كوبر شمال رام الله، حيث اعتُقل 24 شخصًا على الأقل، بينهم الأسيرة المحررة حنان البرغوثي. وبلدة بيت فوريك شرق نابلس. وبلدة الظاهرية جنوب الخليل، التي تحولت إلى ساحة مواجهة مستمرة.

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#الضفة #جنين

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