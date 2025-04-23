حرائق داخل (إسرائيل) بفعل موجة الحر الشديدة

اندلعت سلسلة من الحرائق في مناطق متفرقة داخل دولة الاحتلال اليوم، نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ما استدعى استنفاراً واسعاً في صفوف فرق الإطفاء و"الشرطة"، وسط تحذيرات من اتساع رقعة النيران بفعل الرياح القوية.

وأفادت مصادر إعلامية عبرية بأن الحرائق اشتعلت قرب الطريق السريع رقم 6 وسط دولة الاحتلال، ما دفع إلى نشر نحو 20 طاقماً من فرق الإطفاء، إلى جانب طائرتين ومروحية مختصة، للعمل على احتواء الحريق الذي هدد المناطق المجاورة.

في سياق متصل، تسببت ألسنة اللهب المنتشرة والظروف الجوية الصعبة في اضطرار عدد من سائقي المركبات إلى ترك سياراتهم في الطرقات والفرار من المنطقة حفاظاً على سلامتهم، وذلك مع اقتراب النيران من مساحات مأهولة.

إغلاق طريق

وفي منطقة "بيت شيمش"، الواقعة غربي القدس المحتلة، أدت الحرائق إلى إغلاق الطريق السريع رقم 38 في اتجاه القدس بشكل كامل، وفق ما أعلنته شرطة الاحتلال، التي ناشدت المستوطنين تجنّب الطرق المتضررة واتباع تعليمات السلامة.

وتتواصل جهود الإطفاء في عدة جبهات بمشاركة نحو 50 طاقماً مدعوماً بأربع طائرات إطفاء وطائرة هليكوبتر، حيث تعمل الفرق من البر والجو بالتوازي للسيطرة على امتداد النيران ومنعها من بلوغ مناطق مأهولة أو بنى تحتية حساسة.

وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات من استمرار موجة الحر في الأيام القادمة، ما يرفع مستوى الخطر من اندلاع حرائق جديدة، ويضع السلطات في حالة تأهب قصوى.

المصدر / فلسطين أون لاين