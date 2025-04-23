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نعيم ينتقد تصريحات عباس ويتهمه بالإساءة للشعب الفلسطيني

23 ابريل 2025 . الساعة 14:48 بتوقيت القدس
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نعيم ينتقد تصريحات عباس ويتهمه بالإساءة للشعب الفلسطيني

شنّ القيادي في حركة "حماس" وعضو مكتبها السياسي، الدكتور باسم نعيم، هجوماً لاذعاً على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، متهماً إياه بالتطاول على شريحة واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني، وبالاستمرار في انتهاك شرعية التمثيل الوطني الفلسطيني.

وفي منشور له على صفحته الرسمية، الأربعاء، قال نعيم إن عباس، في "اجتماع مغتصب للشرعية"، أطلق ألفاظاً نابية بحق جزء كبير وأصيل من الفلسطينيين، وهي ألفاظ "لا يتلفظ بها إلا من لم ينل نصيباً من التربية والأخلاق".

وأضاف أن "مثل هؤلاء الأشخاص الذين فقدوا أهليتهم الجسدية والنفسية والعقلية لا يؤتمنون على رعاية مجموعة من الأغنام، فكيف يُعهد إليهم بقيادة شعب يناضل من أجل قضيته ومقدساته؟"

وتساءل نعيم عما إذا كان محمود عباس، بوصفه مهندس اتفاقية أوسلو، قد نزع الذرائع من الاحتلال الإسرائيلي، ما سمح له بالمضي في سياسات التهويد وضم الأراضي، والسيطرة على المسجد الأقصى، وارتكاب الانتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية من تدمير البيوت واعتقال الآلاف، وصولاً إلى محاولات "شطب الوجود الفلسطيني بشكل نهائي".

كما اتهم نعيم رئيس السلطة بتكرار مواقف "مشبوهة"، محملاً فيها الشعب الفلسطيني مسؤولية جرائم الاحتلال، معتبراً أن هذا النهج "ينسجم مع رواية الاحتلال، ويعفيه من المحاسبة الدولية".

وأنهى نعيم منشوره بالقول: "إن لم تستحِ فافعل ما شئت"، مستعيداً وصف الزعيم الراحل ياسر عرفات لعباس بـ"كرزاي فلسطين"، في إشارة إلى فقدان الشرعية السياسية والتمثيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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