عملية سطو مسلح على بنك في بيت أمر بالخليل

جرت صباح الأربعاء عملية سطو مسلح استهدفت أحد البنوك في بلدة بيت أمر شمال الخليل، حيث اقتحم مسلحون البنك وتمكنوا من سرقة مبلغ مالي قبل أن يفروا من المكان مستخدمين مركبة سُرقت من أمام مقر البنك بعد تنفيذ الجريمة.

وأفادت مصادر محلية أن الجناة لاذوا بالفرار فور تنفيذ العملية، ما استدعى تدخلاً من الشرطة الفلسطينية التي باشرت عمليات ملاحقة وتفتيش واسعة بالتعاون مع عدد من المواطنين في المنطقة.

وبعد وقت قصير من وقوع الحادثة، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على منفذي العملية، واستعادت الأموال المسروقة، إضافة إلى ضبط المركبة التي استُخدمت في الفرار.

وتأتي هذه العملية بعد أيام من حادثة مشابهة شهدتها بلدة ترقوميا غرب الخليل، حيث تعرّض أحد البنوك هناك لسطو مسلح أيضاً، وتمكن منفذوه من الفرار بعد سرقة مبلغ من المال.

المصدر / فلسطين أون لاين