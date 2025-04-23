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اليمن تقصف هدفًا للاحتلال "الإسرائيلي" في منطقةِ حيفا المحتلةِ

23 ابريل 2025 . الساعة 13:28 بتوقيت القدس
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اليمن تقصف هدفًا للاحتلال "الإسرائيلي" في منطقةِ حيفا المحتلةِ

نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ هدفاً حيوياً للعدوِّ الصهيونيِّ في منطقةِ حيفا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتيٍّ.

وقالت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأربعاء، إنّ "الصاروخ وصل إلى هدفِه وفشلتِ المنظوماتُ الاعتراضيةُ في اعتراضِه، وأحدثَ حالةً من الخوفِِ والهلعِ في أوساطِ الصهاينةِ المستوطنينَ حيث توجهَ أكثرُ من مِليوني صهيونيٍّ إلى الملاجئِ".

وأشارت القوات اليمنية، إلى أنّ سلاح الجوِّ المسير نفّذ عمليةً عسكريةً استهدفتْ هدفاً حيوياً في منطقةِ يافا المحتلةِ بطائرةٍ مسيرةٍ نوعِ يافا.

وأضافت، أنّ "شعبَ الإيمانِ والحكمةِ يخوضُ هذه المعركةَ مستعيناً باللهِ عزَّ وجلَّ ومنفذاً لأوامرهِ وتوجيهاتِه ومعتمداً ومتوكلاً عليه لن يتراجعَ ولن يتخلى عن تنفيذِ واجباتِه الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ".

وشددت القوات اليمنية على أنها وسيواصوالشعب اليمني سيواصلان المسيرة الجهاديةَ في دعمِ وإسنادِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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