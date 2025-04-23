بسبب لاعب إسرائيلي.. محتجون يقتحمون بطولة رياضية للبولينغ في اسكتلندا

اقتحم محتجون مؤيدون للفلسطينيين، مطلع الأسبوع، بطولة لكأس العالم للبولينغ على العشب في اسكتلندا، وذلك احتجاجًا على مشاركة لاعب إسرائيلي.

ووفق ما ذكرته صحيفة يسرائيل هيوم، الأربعاء، أنه تم تعليق المباراة لمدة ساعتين، إذ قام مجهولون بإطلاق عدد كبير من الصراصير داخل أرضية الملعب، مما أعاق اللاعبين عن اللعب.

وتتصاعد عمليات التظاهر والاحتجاج في دول العالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة والذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويطالب المحتجون بمقاطعة حكومات بلادهم الاحتلال الإسرائيلي ووقف دعمه بالسلاح إلى جانب الضغط باتجاه وقف الحرب الدموية على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين