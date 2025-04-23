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الصِّحَّة بغزَّة: 39 شهيدًا و 105 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

23 ابريل 2025 . الساعة 13:07 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: 39 شهيدًا و 105 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصّحة بغزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

وقالت وزارة الصحة بغزة، إنّ 39 شهيدًا (منهم 1 شهيد انتشال)، و 105 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,928 شهيدًا، 5,055 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 51,305 شهيدًا و 117,096 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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