سموتريتش يهاجم رئيس "الأركان" و"الشاباك" ويرفض إدخال المساعدات لغزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بمهاجمة وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسئليل سموتريتش، "رئيس الأركان" الجديد إيال زامير، ورئيس الشاباك رونين بار، وخروجه من جلسة الكابينت التي جرت أمس الثلاثاء.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية فإن سبب مهاجمة سموتريتش إدارة الحرب في غزة، وقال إن من لا يمكنه تنفيذ المهام فليذهب إلى البيت، في تلميح لإمكانية إقالة زامير وتعيين خلفا له.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن سموتريتش قال خلال جلسة الكابينت: لا أنتقد رئيس الأركان بل نتنياهو الذي لا يفرض تنفيذ الخطط السياسية على الجيش".

وأضاف: "إدخال المساعدات اللوجستية التي تصل إلى حماس خطوة لن أشارك فيها".

وتواصل سلطات الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة وتمنع دخول أي إمدادات غذائية أو إغاثية أو طبية منذ 2 مارس/ آذار الماضي، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

وترتكب (إسرائيل) بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين