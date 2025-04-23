فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بيان أوروبي مشترك: (إسرائيل) ملزمة قانونيًا بإدخال المساعدات لغزة

من المسافة صفر.. كيف أعادت القسَّام رسم خريطة المواجهة بغزَّة؟

الاستقرار المفقود.. النُّزوح القسري يترك ندوبًا نفسية في أهالي غزَّة

روسيا تشن هجمات مكثفة بالطائرات المسيّرة على مناطق أوكرانية

"الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة.. مجزرةُ دامية في مدرسة إيواء شرق غزَّة وقصفٌ متواصل على خانيونس ورفح

البرش: نواجه صمتًا دوليًا مريبًا ونطالب بتحرك عاجل لإنقاذ القطاع الصِّحي

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 23 أبريل 2025

الصِّحَّة: تضرُّر قسم العناية المركزة ومنظومة الطاقة البديلة عقب قصف الاحتلال مستشفى الدرة للأطفال

اشتباكٌ ضارٍٍ من نقطة صفر بين مقاوم وجنود الاحتلال في أحد المنازل بمدينة غزَّة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

سموتريتش يهاجم رئيس "الأركان" و"الشاباك" ويرفض إدخال المساعدات لغزة

23 ابريل 2025 . الساعة 11:51 بتوقيت القدس
...
سموتريتش يهاجم رئيس "الأركان" و"الشاباك" (أرشيف)

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بمهاجمة وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسئليل سموتريتش، "رئيس الأركان" الجديد إيال زامير، ورئيس الشاباك رونين بار، وخروجه من جلسة الكابينت التي جرت أمس الثلاثاء.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية فإن سبب مهاجمة سموتريتش إدارة الحرب في غزة، وقال إن من لا يمكنه تنفيذ المهام فليذهب إلى البيت، في تلميح لإمكانية إقالة زامير وتعيين خلفا له.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن سموتريتش قال خلال جلسة الكابينت: لا أنتقد رئيس الأركان بل نتنياهو الذي لا يفرض تنفيذ الخطط السياسية على الجيش".

وأضاف: "إدخال المساعدات اللوجستية التي تصل إلى حماس خطوة لن أشارك فيها".

وتواصل سلطات الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة وتمنع دخول أي إمدادات غذائية أو إغاثية أو طبية منذ 2 مارس/ آذار الماضي، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

وترتكب (إسرائيل) بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#غزة #الحرب على غزة #سموتريتش #رونين بار #إيال زامير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة