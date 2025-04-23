بيان أوروبي مشترك: (إسرائيل) ملزمة قانونيًا بإدخال المساعدات لغزة

شدد بيان أوربي مشترك، الأربعاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ملزمة قانونيا بإدخال المساعدات لقطاع غزة دون عراقيل.

وقال البيان الذي صدر عن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشأن غزة، إنه لا ينبغي أبدا استخدام المساعدات أداة سياسية.

وفي السياق دعا وزير الخارجية الفرنسي لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف: "يجب وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن والسماح بدخول المساعدات".

إغلاق المعابر

وتواصل سلطات الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة وتمنع دخول أي إمدادات غذائية أو إغاثية أو طبية منذ 2 مارس/ آذار الماضي، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

وترتكب دولة الاحتلال بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومطلع مارس انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" و(إسرائيل) بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت "حماس" ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

المصدر / فلسطين أون لاين